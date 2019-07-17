Моряков можно освободить под личное обязательство, - Денисова

17 июля, 2019, 19:39

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова прокомментировала судебное заседание в Лефортовском районном суде Москвы о продлении меры пресечения 24 украинским морякам и рассказала, какие еще можно принять меры для их освобождения

Об этом Людмила Денисова написала в Facebook.

"Безусловно остаются другие форматы освобождения моряков из-под стражи. В частности, такое право имеет следователь, и - если будут договоренности и политическая воля - это произойдет ", - пояснила Денисова.

Среди основных вариантов возможности освобождения Людмила Денисова назвала освобождение под личное обязательство или обязательство поручителя.

"В уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или обязательство поручителя. Я как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в следующем досудебном рассмотрении, если такое будет" , - добавила уполномоченный ВР по правам человека.