Моряков можно освободить под личное обязательство, - Денисова
Об этом Людмила Денисова написала в Facebook.
"Безусловно остаются другие форматы освобождения моряков из-под стражи. В частности, такое право имеет следователь, и - если будут договоренности и политическая воля - это произойдет ", - пояснила Денисова.
Среди основных вариантов возможности освобождения Людмила Денисова назвала освобождение под личное обязательство или обязательство поручителя.
"В уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или обязательство поручителя. Я как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в следующем досудебном рассмотрении, если такое будет" , - добавила уполномоченный ВР по правам человека.
- Напомним, перед этим суд продлил арест Михаилу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценко, Андрею Драчу, Вячеславу Зинченко и Сергею Попову.
- Такое же решение было вынесено по Андрею Артеменко, Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костишину, Олегу Мельничуку, Василию Сороке и Сергею Чулибе
- Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца до 24 октября третьей группе моряков: Юрию Безъязычному, Юрию Будзило, Владимиру Лисовому, Богдану Небылице, Евгению Семидоцкому, Андрею Эйдеру.
- 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца последней группе украинских моряков.
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