Российский суд продлил арест третьей группе украинских моряков на 3 месяца

17 июля, 2019, 16:22

Лефортовский суд Москвы продлил арест до 24 октября третьей группе моряков

Об этом сообщает "Громадське".

Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца, до 24 октября, третьей группе моряков: Юрию Безъязычному, Юрию Будзилу, Владимиру Лисовому, Богдану Небылице Евгению Семидоцкому, Андрею Эйдеру.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ России.

Заседание проводили в закрытом режиме. В суд приехали родственники военнопленных. Моряки не отвечали на вопросы судьи, не касавшиеся их имени, даты рождения и звания.

Защитники украинцев настаивали на том, что они являются военнопленными. В ходе заседания адвокаты заявили ходатайство о приобщении к материалам дела приказа Международного трибунала по морскому праву о немедленном освобождении моряков и судов, доклада Уполномоченного верховного комиссара ООН по правам человека и двух резолюций ПАСЕ. Но суд отказал в удовлетворении данного ходатайства.