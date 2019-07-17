//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссийский суд продлил арест третьей группе украинских моряков на 3 месяца

Российский суд продлил арест третьей группе украинских моряков на 3 месяца

Лефортовский суд Москвы продлил арест до 24 октября третьей группе моряков

Об этом сообщает "Громадське".

Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца, до 24 октября, третьей группе моряков: Юрию Безъязычному, Юрию Будзилу, Владимиру Лисовому, Богдану Небылице Евгению Семидоцкому, Андрею Эйдеру.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ России.

Заседание проводили в закрытом режиме. В суд приехали родственники военнопленных. Моряки не отвечали на вопросы судьи, не касавшиеся их имени, даты рождения и звания.

Защитники украинцев настаивали на том, что они являются военнопленными. В ходе заседания адвокаты заявили ходатайство о приобщении к материалам дела приказа Международного трибунала по морскому праву о немедленном освобождении моряков и судов, доклада Уполномоченного верховного комиссара ООН по правам человека и двух резолюций ПАСЕ. Но суд отказал в удовлетворении данного ходатайства.

  • Перед этим суд продлил арест Михаилу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценко, Андрей Драчу, Вячеславу Зинченко и Сергей Попову.
  • Такое же решение было вынесено в отношении Андрея Артеменко, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костишина, Олега Мельничука, Василия Сороки и Сергея Чулибы

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 июля, 2019 среда

больше новостей

17 июля, 2019 среда

16 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать