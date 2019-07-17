Российский суд продлил арест третьей группе украинских моряков на 3 месяца
Об этом сообщает "Громадське".
Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца, до 24 октября, третьей группе моряков: Юрию Безъязычному, Юрию Будзилу, Владимиру Лисовому, Богдану Небылице Евгению Семидоцкому, Андрею Эйдеру.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ России.
Заседание проводили в закрытом режиме. В суд приехали родственники военнопленных. Моряки не отвечали на вопросы судьи, не касавшиеся их имени, даты рождения и звания.
Защитники украинцев настаивали на том, что они являются военнопленными. В ходе заседания адвокаты заявили ходатайство о приобщении к материалам дела приказа Международного трибунала по морскому праву о немедленном освобождении моряков и судов, доклада Уполномоченного верховного комиссара ООН по правам человека и двух резолюций ПАСЕ. Но суд отказал в удовлетворении данного ходатайства.
- Перед этим суд продлил арест Михаилу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценко, Андрей Драчу, Вячеславу Зинченко и Сергей Попову.
- Такое же решение было вынесено в отношении Андрея Артеменко, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костишина, Олега Мельничука, Василия Сороки и Сергея Чулибы
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