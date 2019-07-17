Суд в РФ продлил на 3 месяца арест шести украинским морякам
Соответствующее решение вынес Лефортовский суд Москвы, сообщает журналист Роман Цымбалюк в Facebook.
В среду Лефортовский суд Москвы начал рассматривать ходатайство о продлении ареста 24 украинским морякам, захваченным в Керченском проливе.
Шестерым из них уже продлили арест на три месяца, до 24 октября. В течение дня состоятся заседания по делам других моряков.
Сейчас вердикт объявлен в отношении первой группы: Михаила Власюка, Богдана Головаша, Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко и Сергея Попова.
"Это означает, что аналогичные решения будут относительно всех", - написал журналист.
Первое заседание проходило в закрытом режиме. Моряков приехали поддержать родственники, дипломаты Украины и стран ЕС.
Сейчас дело находится на стадии ознакомления обвиняемых и адвокатов с материалами, расследование уголовного дела завершено.
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