Суд Москвы продлил на 3 месяца арест еще семи украинским военнопленным морякам

17 июля, 2019, 14:30

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей второй группе военнопленных украинских моряков

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

В частности, речь идет о:

Андрея Артеменко Викторе Беспальченко Владимире Варимезе Владиславе Костишине Олеге Мельничуке Василие Сороке Сергее Чулибе

Всем военнопленным морякам второй группы суд продлил срок содержания под стражей на срок до 24 октября 2019 года.

Перед этим суд продлил арест Михаилу Власюк, Богдану Головашу, Денису Гриценко, Андрей Драчу, Вячеславу Зинченко и Сергей Попову.