Российский суд продлил арест всем украинским морякам
Об этом сообщает "Громадське".
Так, суд продлил до 24 октября срок содержания Роману Мокряку, Андрею Опрыско, Владимиру Терещенко, Сергею Цибизову, Андрею Шевченко.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ России. Заседание проводили в закрытом режиме. В суд приехали родственники военнопленных. Моряки не отвечали на вопросы судьи, не касавшиеся их имени, даты рождения и звания. Защитники украинцев настаивали на том, что они являются военнопленными.
Во время заседания адвокаты заявили ходатайство о приобщении к материалам дела приказа Международного трибунала по морскому праву о немедленном освобождении моряков и судов, доклада Уполномоченного верховного комиссара ООН по правам человека и двух резолюций ПАСЕ. Но суд отказал в удовлетворении данного ходатайства.
- Перед этим суд продлил арест Михаилу Власюк, Богдану Головашу, Денису Гриценко, Андрею Драчу, Вячеславу Зинченко и Сергей Попову.
- Такое же решение было вынесено по Андрею Артеменко, Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костишину, Олегу Мельничуку, Василию Сороке и Сергею Чулибе
- Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца до 24 октября третьей группе моряков: Юрию Безъязычному, Юрию Будзило, Владимиру Лисовому, Богдану Небылице, Евгению Семидоцкому, Андрею Эйдеру.
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