Российский суд продлил арест всем украинским морякам

17 июля, 2019, 17:09

Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца последней группе украинских моряков

Об этом сообщает "Громадське".

Так, суд продлил до 24 октября срок содержания Роману Мокряку, Андрею Опрыско, Владимиру Терещенко, Сергею Цибизову, Андрею Шевченко.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ России. Заседание проводили в закрытом режиме. В суд приехали родственники военнопленных. Моряки не отвечали на вопросы судьи, не касавшиеся их имени, даты рождения и звания. Защитники украинцев настаивали на том, что они являются военнопленными.

Во время заседания адвокаты заявили ходатайство о приобщении к материалам дела приказа Международного трибунала по морскому праву о немедленном освобождении моряков и судов, доклада Уполномоченного верховного комиссара ООН по правам человека и двух резолюций ПАСЕ. Но суд отказал в удовлетворении данного ходатайства.