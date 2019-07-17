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Espreso.tvОбществоДействия Филарета направленные на разрушение, - Епифаний прокомментировал реакцию Вселенского Патриарха

Действия Филарета направленные на разрушение, - Епифаний прокомментировал реакцию Вселенского Патриарха


фото: religionpravda
Предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что со стороны Константинополя сделали все, чтобы реабилитировать действия Филарета

Об этом митрополит Епифаний сообщил в интервью Религиозной правде.

"Константинополь решил признать анафему (наложенную Москвой на Филарета, - ред.,) недействительной, то есть действовал из благих намерений, а Патриарх Филарет ведет себя в определенной степени непонятно и даже не выражает благодарность... Якобы до этого он выражал благодарность Вселенскому Патриархату, говорил о том, что он понимает, в каком тот сложном положении находится, он ему сочувствует и даже состраждет, но действия - противоположные", - отметил митрополит Киевский Епифаний.

"Действия (Филарета, - ред.) направлены на разрушение не только Украинской церкви, но и в целом Вселенского Патриархата. Это дискредитация в глазах других поместных Православных церквей", - подчеркнул Предстоятель ПЦУ.

 

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