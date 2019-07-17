Действия Филарета направленные на разрушение, - Епифаний прокомментировал реакцию Вселенского Патриарха
Об этом митрополит Епифаний сообщил в интервью Религиозной правде.
"Константинополь решил признать анафему (наложенную Москвой на Филарета, - ред.,) недействительной, то есть действовал из благих намерений, а Патриарх Филарет ведет себя в определенной степени непонятно и даже не выражает благодарность... Якобы до этого он выражал благодарность Вселенскому Патриархату, говорил о том, что он понимает, в каком тот сложном положении находится, он ему сочувствует и даже состраждет, но действия - противоположные", - отметил митрополит Киевский Епифаний.
"Действия (Филарета, - ред.) направлены на разрушение не только Украинской церкви, но и в целом Вселенского Патриархата. Это дискредитация в глазах других поместных Православных церквей", - подчеркнул Предстоятель ПЦУ.
- Напоминаем, 20 июня Филарет созвал собственный "собор" для восстановления УПЦ КП. СМИ назвали некоторых участников .
- 24 июня почетного патриарха Филарета лишили канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.
- 7 июля стало известно, что почетный патриарх Филарет дал интервью российскому пропагандистскому каналу "Россия 24".
- 14 июля Вселенский Патриарх Варфоломей подтвердил, что Православная церковь Украины - самостоятельная и опроверг пропагандистские заявления Москвы и Филарета.
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