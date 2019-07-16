"Оппоблоковцы" подали в Раду проект об отмене языкового закона

16 июля, 2019, 14:50

Мураев, Новинский и Вилкул внесли в ВР законопроект о признании утратившим силу закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Соответствующая информация появилась на сайте Верховной Рады и пресс-службы "Оппозиционного блока".

Авторами законопроекта выступили нардепы Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев.

Авторы законопроекта заявляют, что принятый закон о языке нарушает Конституцию, Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейскую хартию региональных языков.

"Языковой закон нарушает эти нормы в части гарантий развития русского и других языков нацменьшинств (ст. 10 и 11) и в части запрета дискриминации (ст. 24)", - говорится в сообщении партии.

В "Оппоблоке" заявляют, что языковой законопроект был принят с грубыми нарушениями Регламента.

Верховная Рада 8-го созыва уже провела последнее заседание. После формирования нового состава Рады, законопроекты, которые не были приняты в первом чтении, нужно будет вносить в Раду повторно.