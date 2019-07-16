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Espreso.tvОбществоКняжицкий рассказал, какие именно нормы закона о языке начинают работать сегодня

Княжицкий рассказал, какие именно нормы закона о языке начинают работать сегодня


фото: facebook
16 июля вступает в силу закон "Об обеспечении украинского языка как государственного"

Председатель комитета по вопросам культуры и духовности, соавтор закона Николай Княжицкий на своей странице в Фейсбук написал о нормах, которые начинают работать сегодня:

1. Все чиновники, перечень которых приведен в статье 9, должны применять государственный язык при выполнении своих обязанностей (отсрочка только по сертификации).

2. Рабочий язык государственных и местных органов, а также государственных и коммунальных предприятий (язык встреч, заседаний, рабочего общения) - исключительно украинский.

3. Материалы предвыборной агитации (в части адаптации для жестоговорящих должен быть еще отдельный закон).

4. Никто не может быть принужден к применению другого, кроме украинского, языка на работе, кроме случаев работы с иностранцами

5. Киноафиши печатаются только на украинском

6. Коммерческие объявления, указатели, вывески, сообщения публикуются на украинском (за исключением размещаемых в Интернете)

7. Язык публичных мероприятий (собрания, конференции, митинги, семинары, тренинги, форумы, организованные государственными или местными органами или предприятиями).

8. Язык услуг в сфере транспорта

Княжицкий также призвал поддержать языковой закон участием во всеукраинской акции, которая состоится 16 июля в 20 городах по всей стране.

Акция будет проходить в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Виннице, Днипре, Херсоне, Житомире, Ивано-Франковске, Каменце-Подольском, Ананьеве, Богуславе, Кропивницком, Луцке, Мариуполе, Николаеве, Первомайске, Полтаве, Ривно, Ружине, Сумах , Тернополе, Тростянце, Умани, Черкассах, Чернигове. В Киеве акция начнется в 19:00 возле Арки дружбы народов, во Львове - в 19:30 на проспекте Свободы возле памятника Шевченко, в Харькове - в 19:00 на площади Свободы.

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