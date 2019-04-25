Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного

25 апреля, 2019, 11:02

В четверг, 25 апреля, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В поддержку законопроекта проголосовали ___ народных депутатов.

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Законопроект, в частности, предусматривает штрафы от 200 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан в различных случаях нарушения законодательства в сфере применения государственного языка (ст. 188). Вводится также штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест до 6 месяцев, или лишение свободы до 3 лет за публичное унижение государственного языка.

Кроме того, предусмотрена должность Уполномоченного по защите государственного языка, который рассматривает дела об административных правонарушениях в сфере применения государственного языка и невыполнения законных требований языкового инспектора.

Языком хозяйственного судопроизводства в Украине определяется государственный язык. При этом в судебном процессе может применяться иностранный язык, в соответствии с условиями, определенными Хозяйственным процессуальным кодексом Украины.

Языком гражданского судопроизводства в Украине определяется государственный язык. В судебном процессе может применяться иностранный язык, в соответствии с условиями, определенными Гражданским процессуальным кодексом Украины.

Языком административного судопроизводства в Украине является государственный язык. В судебном процессе может применяться иностранный язык, согласно условиям, определенных Кодексом административного судопроизводства Украины.

Уголовные производства осуществляются на государственном языке. В судебном процессе может применяться другой язык, в соответствии с условиями, определенными Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Язык образования определяет Конституция Украины, Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и Закон Украины "О национальных меньшинствах в Украине". Языком общего среднего образования в Украине является государственный язык.

Применение языков в общем среднем образовании также определяют указанные законы. Языком внешкольного образования является государственный язык. Языком дошкольного образования является государственный язык. Языком образовательного процесса в высших учебных заведениях является государственный язык.

Языком в сфере научной и научно-технической деятельности определяется государственный язык.

Языком Вооруженных Сил Украины является государственный язык. Языком уставов, документации, делопроизводства, команд, другого уставного общения и служебной деятельности в Вооруженных Силах Украины является государственный язык.

Информация о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления распространяется на государственном языке.

Языком заседаний Верховной Рады Украины, ее комитетов и комиссий, в том числе выступлений, является государственный язык. Оратор, который не является гражданином Украины, может выступать на другом языке. Синхронный или последовательный перевод его выступления на государственный язык в обязательном порядке обеспечивает Аппарат Верховной Рады Украины.

Кандидаты на пост президента Украины должны будут предоставлять сертификат об уровне владения украинским языком. Такой сертификат также должен будет предоставлять кандидат в премьер-министры.

Языком услуг в сфере телекоммуникаций в Украине является государственный язык.

Язык информации определяет Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и международные договоры, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины. Издание печатных средств массовой информации, зарегистрированных в Украине, осуществляется на государственном языке. Применение языков в средствах массовой информации, определяет Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Языком телевидения и радиовещания в Украине является государственный язык. Применение языков в телевидении и радиовещании определяет этот Закон и Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Информационные агентства согласно действующему законодательству распространяют информацию на государственном, а также на других языках, придерживаясь общепризнанных нравственно-моральных норм словоупотребления.

Языком рекламы определяется государственный язык. Зарегистрированные в Украине организации и субъекты хозяйствования всех форм собственности изготавливают на государственном языке вывески или таблички с информацией о своем зарегистрированом наименовании, виде своей деятельности и часах своей работы. Порядок использования языков в рекламе представителями национальных меньшинств определяет Закон Украины "О национальных меньшинствах в Украине".

Кинофильмам, содержащим унижение или пренебрежение государственным языком (в том числе пренебрежение его обязательным применением, ассоциирование его исключительно или в значительной степени с негативными персонажами и высмеиваемыми персонажами или действиями), отказывать в прокатной лицензии.

Языком услуг на транспорте в Украине определяется государственный язык. Языком почтовой связи в Украине также является государственный язык.

Продавец (исполнитель, поставщик, владелец и оператор интернет-магазина или каталога и владелец домена) обязан обеспечить предоставление информации о товаре или услуге - на государственном языке. По выбору продавца (исполнителя, поставщика) информация, предоставленная на государственном языке, может дублироваться на других языках.