Зеленский пообещал проанализировать языковой закон после инаугурации и "реагировать в соответствии с полномочиями"
Об этом Зеленский написал в Facebook.
"После моего вступления в должность Президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями Президента Украины и в интересах граждан", - написал Зеленский.
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В то же время Зеленский раскритиковал ход принятия документа, назвав законопроект "заложником политической риторики".
"Законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики. Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. В проект закона было внесено более 2000 поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной Раде. Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона - окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен", - написал Зеленский.
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- Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
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