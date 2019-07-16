Вопрос государственного языка - это внутренняя дискуссия Украины, а не РФ на Совбезе ООН, - Пристайко
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко на брифинге, передает Еспресо.TV
"Это одна из гибридных попыток РФ. Наша команда к ним готова, мы обсудили позиции, которые объявит на заседание наш представитель. Позже президент четко прояснит позицию", - заявил он.
Пристайко пояснил, что украинцы сами решают, на каком языке им общаться.
"Это наше с вами решение, на каком языке мы разговариваем. Никто не имеет права и не должен навязывать нам язык. Каким образом обеспечить права нацменьшинств, желание каждого говорить на удобном ему языке и обеспечение роли государственного языка - это предмет нашей внутренней дискуссии, а не дискуссии РФ на Совбезе ООН", - добавил заместитель главы ОПГ.
Напомним, во вторник, 16 июля, РФ созывает заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения Закона Украины "О функционировании украинского языка как государственного".
- Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
- Зеленский пообещал проанализировать языковой закон и "реагировать в соответствии с полномочиями".
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