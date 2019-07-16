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Espreso.tvОбществоВопрос государственного языка - это внутренняя дискуссия Украины, а не РФ на Совбезе ООН, - Пристайко

Вопрос государственного языка - это внутренняя дискуссия Украины, а не РФ на Совбезе ООН, - Пристайко


фото: 24tv
Решение РФ созвать заседание Совбеза ООН по Закону Украины "О функционировании украинского языка как государственного" - это очередная гибридная атака государства-агрессора

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко на брифинге, передает Еспресо.TV

"Это одна из гибридных попыток РФ. Наша команда к ним готова, мы обсудили позиции, которые объявит на заседание наш представитель. Позже президент четко прояснит позицию", - заявил он.

Пристайко пояснил, что украинцы сами решают, на каком языке им общаться.

"Это наше с вами решение, на каком языке мы разговариваем. Никто не имеет права и не должен навязывать нам язык. Каким образом обеспечить права нацменьшинств, желание каждого говорить на удобном ему языке и обеспечение роли государственного языка - это предмет нашей внутренней дискуссии, а не дискуссии РФ на Совбезе ООН", - добавил заместитель главы ОПГ.

Напомним, во вторник, 16 июля, РФ созывает заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения Закона Украины "О функционировании украинского языка как государственного".

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