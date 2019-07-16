Ликвидатор посмотрел сериал "Чернобыль" и покончил с собой

16 июля, 2019, 16:12

В Казахстане ликвидатор аварии на ЧАЭС не дождался квартиры от государства и после просмотра сериала "Чернобыль" выбросился с 5-го этажа

Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным газеты, 61-летний ликвидатор катастрофы на Чернобыльской АЭС - это житель казахского города Актобе Нагашибай Жусупов. Он был вынужден жить с женой и пятью детьми в общежитии.

"Героический ликвидатор катастрофы на Чернобыльской АЭС покончил с собой после того, как посмотрел сериал НВО (" Чернобыль "- ред.) и расстроился, что ему так и не дали квартиру от государства", - говорится в сообщении.

Он прыгнул с крыши пятиэтажного дома и от нанесенных травм скончался.

По словам дочери погибшего ликвидатора 25-летней Гаухар, самоубийство произошло после того, как Жусупов посмотрел минисериал НВО о "Чернобыле" со "слезами на глазах" из-за ужасных воспоминаний.

В то же время его друзья считают, что Жусупов совершил самоубийство из-за того, что считал, что власть просто забыла о нем.

"Считаю, что он прыгнул с высоты в полном отчаянии, потому что в течение многих лет не мог получить жилье", - сказал глава организации, представляющей интересы ликвидаторов аварии на ЧАЭС Бакитжан Сатов.