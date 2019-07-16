Ликвидатор посмотрел сериал "Чернобыль" и покончил с собой
Об этом сообщает издание Daily Mail.
По данным газеты, 61-летний ликвидатор катастрофы на Чернобыльской АЭС - это житель казахского города Актобе Нагашибай Жусупов. Он был вынужден жить с женой и пятью детьми в общежитии.
"Героический ликвидатор катастрофы на Чернобыльской АЭС покончил с собой после того, как посмотрел сериал НВО (" Чернобыль "- ред.) и расстроился, что ему так и не дали квартиру от государства", - говорится в сообщении.
Он прыгнул с крыши пятиэтажного дома и от нанесенных травм скончался.
По словам дочери погибшего ликвидатора 25-летней Гаухар, самоубийство произошло после того, как Жусупов посмотрел минисериал НВО о "Чернобыле" со "слезами на глазах" из-за ужасных воспоминаний.
В то же время его друзья считают, что Жусупов совершил самоубийство из-за того, что считал, что власть просто забыла о нем.
"Считаю, что он прыгнул с высоты в полном отчаянии, потому что в течение многих лет не мог получить жилье", - сказал глава организации, представляющей интересы ликвидаторов аварии на ЧАЭС Бакитжан Сатов.
- Напомним, премьера британско-американского исторического телесериала "Чернобыль " состоялась 9 мая 2019 года. События фильма разворачиваются после взрыва реактора на ЧАЭС в 1986 году.
- 10 июля президент Украины Владимир Зеленский вручил три ордена "Золотая звезда" за ликвидацию аварии на ЧАЭС.
- Зеленский открыл в Чернобыле новый саркофаг над четвертым энергоблоком.
- 12 июля стало известно, что в Киеве создали туристический маршрут по местам съемок сериала "Чернобыль".
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