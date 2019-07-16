//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛиквидатор посмотрел сериал "Чернобыль" и покончил с собой

Ликвидатор посмотрел сериал "Чернобыль" и покончил с собой


фото: youtube
В Казахстане ликвидатор аварии на ЧАЭС не дождался квартиры от государства и после просмотра сериала "Чернобыль" выбросился с 5-го этажа

Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным газеты, 61-летний ликвидатор катастрофы на Чернобыльской АЭС - это житель казахского города Актобе Нагашибай Жусупов. Он был вынужден жить с женой и пятью детьми в общежитии.

"Героический ликвидатор катастрофы на Чернобыльской АЭС покончил с собой после того, как посмотрел сериал НВО (" Чернобыль "- ред.) и расстроился, что ему так и не дали квартиру от государства", - говорится в сообщении.

Он прыгнул с крыши пятиэтажного дома и от нанесенных травм скончался.

По словам дочери погибшего ликвидатора 25-летней Гаухар, самоубийство произошло после того, как Жусупов посмотрел минисериал НВО о "Чернобыле" со "слезами на глазах" из-за ужасных воспоминаний.

В то же время его друзья считают, что Жусупов совершил самоубийство из-за того, что считал, что власть просто забыла о нем.

"Считаю, что он прыгнул с высоты в полном отчаянии, потому что в течение многих лет не мог получить жилье", - сказал глава организации, представляющей интересы ликвидаторов аварии на ЧАЭС Бакитжан Сатов.

  • Напомним, премьера британско-американского исторического телесериала "Чернобыль " состоялась 9 мая 2019 года. События фильма разворачиваются после взрыва реактора на ЧАЭС в 1986 году.
  • 10 июля президент Украины Владимир Зеленский вручил три ордена "Золотая звезда" за ликвидацию аварии на ЧАЭС.
  • Зеленский открыл в Чернобыле новый саркофаг над четвертым энергоблоком.
  • 12 июля стало известно, что в Киеве создали туристический маршрут по местам съемок сериала "Чернобыль".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 июля, 2019 вторник

больше новостей

16 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать