Зеленский открыл в Чернобыле новый саркофаг над четвертым энергоблоком

10 июля, 2019, 18:15

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что сооружение создано совместными усилиями десятков стран мира для защиты планеты и человечества от мировой проблемы, которая не имеет границ, - радиационного загрязнения.

"Хочу искренне поблагодарить ликвидаторов аварии и всех, кто принимал в этом (строительстве укрытия, - ред.,) участие. Это еще раз доказывает, что, объединившись, мы можем справиться с самыми серьезными вызовами планетарного масштаба - такими как, например, изменение климата или гибридные войны", - сказал президент.

В мероприятии приняла участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине госпожа Изабель Дюмон.

Кроме того, присоединились представители стран-доноров Чернобыльского фонда "Укрытие", ЕБРР и Госагентства по управлению зоной отчуждения и Минэкологии.

Во время визита в Чернобыль президент Украины посетил пространство под Аркой НБК и диспетчерский центр НБК, осмотрел объекты комплекса "Вектор", а также площадку строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Также, Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Героям Чернобыля.