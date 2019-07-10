//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский открыл в Чернобыле новый саркофаг над четвертым энергоблоком

Зеленский открыл в Чернобыле новый саркофаг над четвертым энергоблоком

10 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Чернобыль в честь открытия нового безопасного конфайнмента над четвертым энергоблоком

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что сооружение создано совместными усилиями десятков стран мира для защиты планеты и человечества от мировой проблемы, которая не имеет границ, - радиационного загрязнения.

"Хочу искренне поблагодарить ликвидаторов аварии и всех, кто принимал в этом (строительстве укрытия, - ред.,) участие. Это еще раз доказывает, что, объединившись, мы можем справиться с самыми серьезными вызовами планетарного масштаба - такими как, например, изменение климата или гибридные войны", - сказал президент.

В мероприятии приняла участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине госпожа Изабель Дюмон.

Кроме того, присоединились представители стран-доноров Чернобыльского фонда "Укрытие", ЕБРР и Госагентства по управлению зоной отчуждения и Минэкологии.

Во время визита в Чернобыль президент Украины посетил пространство под Аркой НБК и диспетчерский центр НБК, осмотрел объекты комплекса "Вектор", а также площадку строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Также, Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Героям Чернобыля.

  • Ранее сообщалось, что на ЧАЭС 10 июля введут в эксплуатацию новый саркофаг над 4-м энергоблоком.
  • Президент Владимир Зеленский наградил орденами "Золотая звезда" Героя Украины ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Алексея Ананенко, Валерия Беспалова и сына ликвидатора Бориса Баранова.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 июля, 2019 среда

больше новостей

10 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать