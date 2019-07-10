Зеленский открыл в Чернобыле новый саркофаг над четвертым энергоблоком
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства отметил, что сооружение создано совместными усилиями десятков стран мира для защиты планеты и человечества от мировой проблемы, которая не имеет границ, - радиационного загрязнения.
"Хочу искренне поблагодарить ликвидаторов аварии и всех, кто принимал в этом (строительстве укрытия, - ред.,) участие. Это еще раз доказывает, что, объединившись, мы можем справиться с самыми серьезными вызовами планетарного масштаба - такими как, например, изменение климата или гибридные войны", - сказал президент.
В мероприятии приняла участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине госпожа Изабель Дюмон.
Кроме того, присоединились представители стран-доноров Чернобыльского фонда "Укрытие", ЕБРР и Госагентства по управлению зоной отчуждения и Минэкологии.
Во время визита в Чернобыль президент Украины посетил пространство под Аркой НБК и диспетчерский центр НБК, осмотрел объекты комплекса "Вектор", а также площадку строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
Также, Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Героям Чернобыля.
- Ранее сообщалось, что на ЧАЭС 10 июля введут в эксплуатацию новый саркофаг над 4-м энергоблоком.
- Президент Владимир Зеленский наградил орденами "Золотая звезда" Героя Украины ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Алексея Ананенко, Валерия Беспалова и сына ликвидатора Бориса Баранова.
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