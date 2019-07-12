В Киеве создали туристический маршрут по местам съемок сериала "Чернобыль"

12 июля, 2019, 18:59

В туристический маршрут включены киевские локации, показанные в мини-сериале: улицы Крещатик и Богдана Хмельницкого, а также Национальный музей "Чернобыль" и Арка Дружбы народов

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Управление туризма и промоций КГГА совместно с туристическими операторами Киева разработали и представили новый туристический маршрут "Локациями съемок мини-сериала "Чернобыль" в Киеве".

Хонда отметила, что этот сериал, как, собственно, и туристический маршрут, должен привлечь больше внимания к проблемам ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших в результате этой катастрофы.

"Я постоянно работаю с пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы, которых у нас в Киеве около 30 тысяч. И когда видишь, что люди, которые были в первой волне, в настоящее время больны и не обеспечены государством максимально, то возникает ощущение, что этот героизм сегодня государством не поддержан. 13 тысяч ликвидаторов проживают в столице, и очень больно слушать, когда приходит жена и говорит, что ее муж герой, он не может передвигаться, имея инвалидность, а они живут в коммунальной квартире. Поэтому для меня этот сериал однозначно о героизме, но при этом и напоминание, что проблемы людей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, должны быть комплексно решены на уровне государства, взявшего на себя такие обязательства", - считает Марина Хонда.

В туристический маршрут включены киевские локации, показанные в мини-сериале: улицы Крещатик и Богдана Хмельницкого, а также Национальный музей "Чернобыль" и Арка Дружбы народов. Сама экскурсия рассчитана примерно на 4 часа.

"Идея создания такого маршрута принадлежит именно нам. Но его наполнением занимались туроператоры и гиды. В целом этот маршрут является как раз результатом тесного сотрудничества нашего управления и представителей туристического бизнеса. Благодаря реквизиту происходит полное погружение в атмосферу времен после аварии на ЧАЭС. Например, перед стартом экскурсии автобус обрабатывается "специальным раствором" для очистки от радиационной пыли. Поэтому во время экскурсии посетители смогут почувствовать то, что происходило 33 года назад и как Киев пережил эту страшную аварию. И надеемся, что маршрут станет одним из самых посещаемых в Киеве", - добавил начальник управления туризма и промоций Антон Тараненко.

Тур можно будет заказать уже со следующего понедельника.