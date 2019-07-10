Зеленский вручил три ордена "Золотая звезда" за ликвидацию аварии на ЧАЭС

10 июля, 2019, 16:25

Об этом сообщает Укринформ.

Церемония награждения состоялась в рамках рабочей поездки президента на ЧАЭС.

Президент вручил "Золотую звезду" Героя Украины старшему инженеру-механику реакторного цеха ЧАЭС в 1983-1989 годах Алексею Ананенко.

Также "Золотую звезду" получил старший инженер турбинного цеха ЧАЭС в 1986 году Валерий Беспалов.

Кроме того, глава государства вручил орден "Золотая звезда" сыну начальника смены на ЧАЭС в 1976-2005 годах Бориса Баранова - Александру. Баранов награжден званием Герой Украины посмертно.