Зеленский вручил три ордена "Золотая звезда" за ликвидацию аварии на ЧАЭС
10 июля, 2019, 16:25
Президент Владимир Зеленский наградил орденами "Золотая звезда" Героя Украины ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Алексея Ананенко, Валерия Беспалова и сына ликвидатора Бориса Баранова
Об этом сообщает Укринформ.
Церемония награждения состоялась в рамках рабочей поездки президента на ЧАЭС.
Президент вручил "Золотую звезду" Героя Украины старшему инженеру-механику реакторного цеха ЧАЭС в 1983-1989 годах Алексею Ананенко.
Также "Золотую звезду" получил старший инженер турбинного цеха ЧАЭС в 1986 году Валерий Беспалов.
Кроме того, глава государства вручил орден "Золотая звезда" сыну начальника смены на ЧАЭС в 1976-2005 годах Бориса Баранова - Александру. Баранов награжден званием Герой Украины посмертно.
- Напоминаем, "Чернобыльская АЭС" 10 июля примет в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент над четвертым энергоблоком.
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