Военнопленные моряки: у Сороки есть необходимость операции, Артеменко обследует офтальмолог, - Денисова
15 июля, 2019, 13:35
У военнопленного моряка Василия Сороки есть необходимость в проведении косметологической операции
Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила во время встречи с российской коллегой Татьяной Москалькова, передает Еспресо.TV
"Для Сороки есть необходимость в проведении косметологической операции, но пока он не подтверждает ее возможность и необходимость. Как только он будет готов - будут приняты соответствующие решения. У Андрея Эйдера также осколочные ранения, но пока нет показаний врачей на проведение операции", - рассказала Денисова.
Ранее Сорока сообщал, что операцию будет делать уже в Украине.
Она добавила, что Андрея Артеменко обследует офтальмолог, а у Юрия Будзило врачи контролируют уровень сахара в крови.
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