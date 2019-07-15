Военнопленные моряки: у Сороки есть необходимость операции, Артеменко обследует офтальмолог, - Денисова

15 июля, 2019, 13:35

У военнопленного моряка Василия Сороки есть необходимость в проведении косметологической операции

Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила во время встречи с российской коллегой Татьяной Москалькова, передает Еспресо.TV

"Для Сороки есть необходимость в проведении косметологической операции, но пока он не подтверждает ее возможность и необходимость. Как только он будет готов - будут приняты соответствующие решения. У Андрея Эйдера также осколочные ранения, но пока нет показаний врачей на проведение операции", - рассказала Денисова.

Ранее Сорока сообщал, что операцию будет делать уже в Украине.

Она добавила, что Андрея Артеменко обследует офтальмолог, а у Юрия Будзило врачи контролируют уровень сахара в крови.