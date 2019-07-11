Буду уже оперироваться не в России, а в Украине - военный моряк Сорока
Об этом рассказал отец военнопленного Виктор Сорока, передает «Обозреватель».
"Василию нужна еще одна операция. Он сейчас отказался от еще одной операции. Сказал: "Я не хочу здесь оперироваться, буду уже оперироваться в Украине". Другим двум (раненым. - Ред.) - Артеменко и Эйдеру - никакая помощь не предоставлялась" - сказал отец моряка.
По его словам, за почти восемь месяцев плена ребята эмоционально устали.
"Но наши семьи едут на суд, это поддержит их и даст им возможность выдержать этот последний этап до их освобождения. Давление остается, но ребята держатся мужественно, на гордость родителям, на гордость всей Украины. Они верны присяге, верны своей воинской обязанности и офицерской чести", - сказал он.
- Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что украинские военнопленные моряки будут освобождены в ближайшее время. В обмен на это Путин попытается получить как можно больше политических преференций
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