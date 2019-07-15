Суд возобновил регистрацию Куницкого, которого ЦИК сняла с выборов
15 июля, 2019, 07:58
Шестой апелляционный суд Киева возобновил регистрацию кандидатом в нардепы от партии "Слуга народа" Александра Куницкого, которого Центральная избирательная комиссия ранее сняла с выборов из-за его длительного отсутствия в Украине
О возобновлении регистрации Куницкий сообщил в своем Facebook.
"Победа! Спасибо за поддержку! У вас будет выбор - 21.07.2019 приходите и голосуйте!" - написал Куницкий.
Ранее сообщалось, что ЦИК отменила регистрацию Куницкого из-за того, что, по данным Госпогранслужбы, с 15 марта по 5 декабря 2015 года Куницкий выезжал за пределы Украины на 264 дня и, соответственно, не придерживался требования Конституции Украины и закона о проживании в Украине на протяжении последних 5 лет.
- Напомним, 3 июля стало известно, что кандидат от "Слуги народа" Куницкий служил в армии и приносил присягу иностранному государству.
- 6 июля кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Александр Куницкий подтвердил, что имеет гражданство Израиля.
- Александра Куницкого, а также его адвокатов Александра Перемежко и Тараса Гуменюка уличили в подделке документов, объясняющих его длительное отсутствие в Украине на протяжении последних 5 лет.
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин