Суд возобновил регистрацию Куницкого, которого ЦИК сняла с выборов

15 июля, 2019, 07:58

Шестой апелляционный суд Киева возобновил регистрацию кандидатом в нардепы от партии "Слуга народа" Александра Куницкого, которого Центральная избирательная комиссия ранее сняла с выборов из-за его длительного отсутствия в Украине

О возобновлении регистрации Куницкий сообщил в своем Facebook.

"Победа! Спасибо за поддержку! У вас будет выбор - 21.07.2019 приходите и голосуйте!" - написал Куницкий.

Ранее сообщалось, что ЦИК отменила регистрацию Куницкого из-за того, что, по данным Госпогранслужбы, с 15 марта по 5 декабря 2015 года Куницкий выезжал за пределы Украины на 264 дня и, соответственно, не придерживался требования Конституции Украины и закона о проживании в Украине на протяжении последних 5 лет.