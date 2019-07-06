Кандидат в нардепы от "Слуги народа" подтвердил, что имеет иностранное гражданство
Об этом сообщает UA Харьков.
Александр Куницкий, который баллотируется от партии "Слуга народа" по округу №169 в Харькове, подтвердил, что с 12 лет является гражданином Израиля. Об этом он заявил 6 июля на встрече с избирателями в Харькове.
"Я эмигрировал со своим отцом в 12 лет в Израиль. В 2002 году поступил на службу в армию Израиля. Чем я очень горжусь. В 2005 году, после армии, я вернулся в Украину. С тех пор я проживаю в Украине", - сказал Куницкий.
Кандидат в нардепы добавил, что обратился в посольство Израиля с заявлением об отказе от гражданства.
"С момента подачи моего заявления в ЦИК, я написал заявление в Генеральное консульство Израиля в Киеве об отказе от израильского гражданства", - сказал Куницкий.
Во время встречи кандидат прокомментировал и то, что его 5 июля внес в базу сайта "Миротворец".
"Добавить меня на сайт "Миротворец" - это лучший пиар для меня и самый яркий конец для этого сайта. Потому что если я - сепаратист со своей деятельностью, тогда каждый может завтра там оказаться", - сказал Куницкий.
- 3 июля стало известно, что кандидат от "Слуги народа" Куницкий служил в армии и присягал иностранному государству.
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