Кандидат в нардепы от "Слуги народа" подтвердил, что имеет иностранное гражданство

6 июля, 2019, 21:14

Кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Александр Куницкий подтвердил, что имеет гражданство Израиля

Об этом сообщает UA Харьков.

Александр Куницкий, который баллотируется от партии "Слуга народа" по округу №169 в Харькове, подтвердил, что с 12 лет является гражданином Израиля. Об этом он заявил 6 июля на встрече с избирателями в Харькове.

"Я эмигрировал со своим отцом в 12 лет в Израиль. В 2002 году поступил на службу в армию Израиля. Чем я очень горжусь. В 2005 году, после армии, я вернулся в Украину. С тех пор я проживаю в Украине", - сказал Куницкий.

Кандидат в нардепы добавил, что обратился в посольство Израиля с заявлением об отказе от гражданства.

"С момента подачи моего заявления в ЦИК, я написал заявление в Генеральное консульство Израиля в Киеве об отказе от израильского гражданства", - сказал Куницкий.

Во время встречи кандидат прокомментировал и то, что его 5 июля внес в базу сайта "Миротворец".

"Добавить меня на сайт "Миротворец" - это лучший пиар для меня и самый яркий конец для этого сайта. Потому что если я - сепаратист со своей деятельностью, тогда каждый может завтра там оказаться", - сказал Куницкий.