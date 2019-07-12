ЦИК сняла с выборов кандидата от "Слуги народа", который имеет израильский паспорт

12 июля, 2019, 08:09

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию кандидата в народные депутаты от Слуги народа по 169-му округу в Харькове Александра Куницкого

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Соответствующая жалоба поступила от другого кандидата по этому округу - Олега Петриченко.

ЦИК объяснила, что по данным Государственной пограничной службы, в период с 15 марта по 5 декабря 2015 Куницкий выезжал за пределы Украины на 264 дня. Соответственно, он не придерживался требования Конституции Украины и закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет.

"Доводы Куницкого относительно его длительного отсутствия в 2015 году на территории Украины в связи с пребыванием в служебных командировках, касающихся выполнения редакционных заданий « 1 + 1 продакшн » и его общественной деятельности как члена общественной организации« Всеукраинское студенческое братство «Элита нации» , комиссией не принимаются во внимание ", - заявили в ЦИК.

В ведомстве отмечают, что служебной командировкой считается поездка работника по распоряжению руководителя органа государственной власти, предприятия, учреждения и организации на определенный срок в другой населенный пункт для выполнения служебного поручения вне места его постоянной работы (при наличии документов, подтверждающих связь служебной командировки с основной деятельностью предприятия). Куницкий не предоставил подтверждения трудовых отношений.

Сам екскандидат в Facebook заявил, что членов ЦИК замотивировал другой кандидат в народные депутаты в 169 округе - Александр Грановский, который сейчас является народным депутатом от БПП. Куницкий утверждает, что обжалует решение комиссии в суде.