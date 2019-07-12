ЦИК сняла с выборов кандидата от "Слуги народа", который имеет израильский паспорт
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Соответствующая жалоба поступила от другого кандидата по этому округу - Олега Петриченко.
ЦИК объяснила, что по данным Государственной пограничной службы, в период с 15 марта по 5 декабря 2015 Куницкий выезжал за пределы Украины на 264 дня. Соответственно, он не придерживался требования Конституции Украины и закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет.
"Доводы Куницкого относительно его длительного отсутствия в 2015 году на территории Украины в связи с пребыванием в служебных командировках, касающихся выполнения редакционных заданий « 1 + 1 продакшн » и его общественной деятельности как члена общественной организации« Всеукраинское студенческое братство «Элита нации» , комиссией не принимаются во внимание ", - заявили в ЦИК.
В ведомстве отмечают, что служебной командировкой считается поездка работника по распоряжению руководителя органа государственной власти, предприятия, учреждения и организации на определенный срок в другой населенный пункт для выполнения служебного поручения вне места его постоянной работы (при наличии документов, подтверждающих связь служебной командировки с основной деятельностью предприятия). Куницкий не предоставил подтверждения трудовых отношений.
Сам екскандидат в Facebook заявил, что членов ЦИК замотивировал другой кандидат в народные депутаты в 169 округе - Александр Грановский, который сейчас является народным депутатом от БПП. Куницкий утверждает, что обжалует решение комиссии в суде.
- 3 июля стало известно, что кандидат от "Слуги народа" Куницкий служил в армии и давал присягу иностранному государству.
- 6 июля кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Александр Куницкий подтвердил, что имеет гражданство Израиля .
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