Кандидат от "Слуги народа" Куницкий служил в армии и клялся иностранному государству, - нардепы
Внефракционный народный избранник Андрей Денисенко опубликовал у себя на странице в Facebook фото Куницкого, на котором тот был одет в форме армии Израиля.
Александр Куницкий – слева.
"Из новостей услышал, что штаб "Слуги народа" наконец обратил свое внимание на доказанный факт наличия у их кандидата в народные депутаты Александра Куницкого двойного гражданства. Поэтому хочу облегчить им поиск и анализ фактов и добавляю еще один важный довод - фотографию Куницкого с его армейским товарищем", – заявил Денисенко.
Ему вторит и бывший член "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук. "Иногда одно фото стоит тысячи слов. Стоит даже больше, чем сухие факты и любые документы, которые якобы и читают, но никогда не вчитываются, и не анализируют. На фото: кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" по 169 округу в Харькове Александр Куницкий в окружении сослуживцев в ЦАХАЛ (армия обороны Израиля)", – заявил Мосийчук. Свои слова депутат проиллюстрировал фотографией Куницкого с боевыми товарищами по армии Израиля:
Александр Куницкий выделен красным.
Кроме этого, журналисты нашли в YouTube видеоролик за 2014 год. На нем пользователь Сети общается с Александром Куницкий. Последний подтверждает, что находится в Израиле. А также говорит о том, что готовится принять присягу в армии иностранного государства.
Напомним, блогер Александр Куницкий баллотируется по 169 мажоритарному округу Харькова от партии «Слуги народа». Ранее в ЦИК заявили, что получили документы, которые подтверждают наличие у кандидата гражданства иностранного государства.
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