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Espreso.tvОбществоСнятого ЦИК с выборов кандидата от "Слуги народа" Куницкого уличили в подделке документов

Снятого ЦИК с выборов кандидата от "Слуги народа" Куницкого уличили в подделке документов

Куницкий с Дубинским на съезде "Слуги народа" в киевском Ботаническом саду
фото: соцмережі
Снятого ЦИК с выборов кандидата в депутаты от "Слуги народа" Александра Куницкого, а также его адвокатов Александра Перемежко и Тараса Гуменюка уличили в подделке документов, объясняющих его длительное отсутствие в Украине на протяжении последних 5 лет

На Facebook нардеп Андрей Денисенко публикует документы, представленные Александром Куницким в Центральную избирательную комиссию при регистрации кандидатом в народные депутаты.

Их датировано 2015 годом. Впрочем, Денисенко указывает на то, что датой создания электронных файлов является 25 июня 2019-го. Депутат приходит к выводу, что представленные документы являются поддельными и не могут служить объяснением длительного отсутствия Куницкого в Украине в 2015 году. Соответственно, по закону, он не может участвовать в избирательной гонке.

"Предлагаю Вашему вниманию полученные доказательства циничной подделки господином Куницким и его доверенным лицом Алексеем Курцевым документов. Тем самым, который причастен к резне студентов в Харькове в 2015 году. В частности, предоставляю переписки между Куницким и Курцевым, где мы видим подготовку фиктивных приказов, которые помогли пророссийском агенту попасть в ВР. К адвокатам Александра Перемежко и Тараса Гуменюка, которые имеют отношение к этому делу и которые готовили эти документы будут отдельные вопросы. Как мы видим, 25 июня "ОПГ" к составе Куницкого-Курцева и нечы тех на руку адвокатов (red check mark) готовили приказы (red check mark), датированные 2015 годом и которые бы объясняли, где находился господин Куницкий более 180 дней, которые так необходимы для того, чтобы остаться кандидатом в депутаты ", - написал Денисенко .

В документах, к которым апеллирует Денисенко, говорится об оформлении заграничных командировок для Куницкого: с 15 марта по 20 августа он находился в Венгрии, с 20 августа по 8 сентября - в Румынии, с 8 сентября по 5 декабря - вторая часть командировки в Румынии. Денисенко обращает внимание на абсолютную идентичность приказов о командировках Куницкого. А дальше публикует скрины, подтверждающие: дате создания всех документов значится один и тот же день в 2019 году. Созданные документы пользователем "Taras Humeniuk" - транслитерация совпадает с именем адвоката Куницкого Тараса Гуменюка.

 

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