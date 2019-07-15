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Espreso.tvОбществоПолозов о суде над моряками: РФ хочет обеспечить маневр, чтобы не освобождать ребят в июле

Полозов о суде над моряками: РФ хочет обеспечить маневр, чтобы не освобождать ребят в июле


фото: REUTERS
Адвокат Николай Полозов уверен, что суд над моряками, который состоится 17 июля, является "ритуальным", а его решение известно заранее

Об этом адвокат Николай Полозов рассказал в эфире "Радио Свобода", передает Еспресо.TV.

Так, комментируя предстоящий суд, адвокат назвал его "ритуальным", ведь у моряков истекает срок пребывания под стражей в конце июля и Россия хочет обезопасить себя от необходимости освободить украинцев.

"Российская власть хочет обеспечить себе маневр, чтобы, несмотря на политические договоренности, не вышла такая ситуация: не договорились, а 24-го надо их освобождать. Поэтому в любом случае следствие ФСБ подало ходатайство о продлении срока содержания под стражей. Это ходатайство будет удовлетворено, и суд продолжит содержание под стражей ", - сказал Полозов.

Адвокат отметил, что существующие в законодательстве РФ юридические инструменты позволяют освободить моряков даже при наличии судебного решения о продлении срока содержания под стражей, поскольку изменить меру пресечения может следователь по своей инициативе с согласия руководителя следственного органа.

"Поэтому я не думаю, что на суде будут какие-то сюрпризы. Конечно, мы будем предоставлять все необходимые документы, в том числе и копию приказа международного трибунала ООН. И будем требовать, чтобы российский суд выполнял решение международной инстанции и освободил моряков. Но я думаю, что в принципе драматургия будущего суда закономерна: продолжение, и уже будет после этого принятие политических решений и процессуальных действий ", - отметил он.

Николай Полозов также ответил, не считает ли он такие действия России подыгрыванием одному из кандидатов на парламентских выборах в Украине.

"Если будет принято решение освободить моряков с передачей преференций какой-то политической силе, тому же Медведчуку, решение вопроса об увольнении и все необходимые процедуры можно будет сделать за 1 день. Выборы будут на выходных, и между средой и воскресеньем еще есть время. Но у меня создается впечатление, исходя из слов Путина, которые он сказал после встречи с Трампом, что они не собираются влиять на политический процесс, в том числе путем передачи моряков. Поэтому, вероятно, реализация приказа трибунала будет после выборов, в августе ", - подытожил он.

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