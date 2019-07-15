Российский МИД сообщил о переговорах об обмене захваченных моряков

15 июля, 2019, 15:52

Министерство иностранных дел России сообщило, что обсуждает с Украиной обмен захваченных в Керченском проливе украинских моряков

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, сообщает Интерфакс.

"Конечно, обсуждается, думаем над этим", - отметил Карасин.

На вопрос о том, может ли в этом направлении быть какое-либо продвижение в ближайшее время, заместитель министра иностранных дел РФ ответил, что "ничего не может сказать по этому поводу".