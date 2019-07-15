Российский МИД сообщил о переговорах об обмене захваченных моряков
15 июля, 2019, 15:52
Министерство иностранных дел России сообщило, что обсуждает с Украиной обмен захваченных в Керченском проливе украинских моряков
Об этом сказал заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, сообщает Интерфакс.
"Конечно, обсуждается, думаем над этим", - отметил Карасин.
На вопрос о том, может ли в этом направлении быть какое-либо продвижение в ближайшее время, заместитель министра иностранных дел РФ ответил, что "ничего не может сказать по этому поводу".
- Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли и экипаж.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- 10 мая 2019 г. Международный трибунал по морскому праву начал рассмотрение дела захваченных Россией украинских моряков.
- Захваченным Россией украинским морякам грозит до 6 лет заключения .
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко