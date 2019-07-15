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Espreso.tvОбществоРоссийский МИД сообщил о переговорах об обмене захваченных моряков

Российский МИД сообщил о переговорах об обмене захваченных моряков

Министерство иностранных дел России сообщило, что обсуждает с Украиной обмен захваченных в Керченском проливе украинских моряков

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, сообщает Интерфакс.

"Конечно, обсуждается, думаем над этим", - отметил Карасин.

На вопрос о том, может ли в этом направлении быть какое-либо продвижение в ближайшее время, заместитель министра иностранных дел РФ ответил, что "ничего не может сказать по этому поводу".

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