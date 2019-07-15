На День Крещения Руси-Украины привезут мощи Андрея Первозванного, - Епифаний

15 июля, 2019, 16:13

Богослужение по случаю 1031-й годовщины крещения Руси-Украины состоится на территории Святой Софии Киевской

Об этом сообщил Предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью, передает Религиозная правда.

"Впервые там на Рождество служили, когда были привезены Томос об автокефалии, а также состоялась моя интронизация как Предстоятеля, поэтому это место является местом для нашей Церкви. Это исторический двор Киевских митрополитов, поэтому торжественное богослужение состоится именно на территории этой выдающейся для украинского православия не только достопримечательности, но и духовного исторического центра ", - сообщил митрополит Епифаний.

Предстоятель добавил, что после торжественной божественной литургии крестный ход отправится к памятнику князю Владимиру Великому, где будет совершен благодарственный молебен. Все празднования завершатся уже в Михайловском Златоверхом монастыре.

Епифаний заявил, что по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси-Украины из Константинополя привезут мощи основателя Украинской православной церкви - святого апостола Андрея Первозванного.

28 июля мощи будут находиться вместе со священнослужителями в Святой Софии, во время крестного хода, а после этого в течение нескольких дней будут находиться на территории Михайловского Златоверхого монастыря в кафедральном соборе, рассказал митрополит Епифаний.