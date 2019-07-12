Филарет хочет запретить Епифанию служить в Михайловском соборе
Об этом сообщается на сайте Окружного суда Киева.
В суде сообщили, что истец просит суд запретить отменять регистрационные действия и записи о Киевской патриархии УПЦ КП, Свято-Феодосиевского мужского ставропигиального монастыря Киева УПЦ КП, Выдубицкого мужского монастыря Киевской епархии УПЦ КП и Религиозной общины прихода святого равноапостольного великого князя Владимира Киевской епархии УПЦ КП в Шевченковском районе Киева.
Суд заявил, что решает вопрос о наличии правовых оснований для обеспечения иска.
Сейчас Михайловским собором в Киеве пользуется Православная церковь Украины.
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