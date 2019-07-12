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Espreso.tvОбществоФиларет хочет запретить Епифанию служить в Михайловском соборе

Филарет хочет запретить Епифанию служить в Михайловском соборе


фото: ba.org.ua
Ликвидированная Украинская православная церковь Киевского патриархата Филарета обратилась в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить передавать в пользование другим лицам дома Михайловского Златоверхого монастыря и другие объекты, которыми пользуется УПЦ КП

Об этом сообщается на сайте Окружного суда Киева.

В суде сообщили, что истец просит суд запретить отменять регистрационные действия и записи о Киевской патриархии УПЦ КП, Свято-Феодосиевского мужского ставропигиального монастыря Киева УПЦ КП, Выдубицкого мужского монастыря Киевской епархии УПЦ КП и Религиозной общины прихода святого равноапостольного великого князя Владимира Киевской епархии УПЦ КП в Шевченковском районе Киева.

Суд заявил, что решает вопрос о наличии правовых оснований для обеспечения иска.

Сейчас Михайловским собором в Киеве пользуется Православная церковь Украины.

  • Напоминаем, 20 июня Филарет объявил о восстановлении УПЦ КП и неприятие автокефалии.

  • 20 июня Филарет созвал собственный "собор" для восстановления УПЦ КП. СМИ назвали некоторых участников

  • 24 июня все приходы и монастыри города Киева, до 15 декабря находились в составе Киевского Патриархата, подчинили митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

  • 24 июня почетного патриарха Филарета лишили канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.

 

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