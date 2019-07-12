Филарет хочет запретить Епифанию служить в Михайловском соборе

12 июля, 2019, 14:30

Ликвидированная Украинская православная церковь Киевского патриархата Филарета обратилась в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить передавать в пользование другим лицам дома Михайловского Златоверхого монастыря и другие объекты, которыми пользуется УПЦ КП

Об этом сообщается на сайте Окружного суда Киева.

В суде сообщили, что истец просит суд запретить отменять регистрационные действия и записи о Киевской патриархии УПЦ КП, Свято-Феодосиевского мужского ставропигиального монастыря Киева УПЦ КП, Выдубицкого мужского монастыря Киевской епархии УПЦ КП и Религиозной общины прихода святого равноапостольного великого князя Владимира Киевской епархии УПЦ КП в Шевченковском районе Киева.

Суд заявил, что решает вопрос о наличии правовых оснований для обеспечения иска.

Сейчас Михайловским собором в Киеве пользуется Православная церковь Украины.