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Espreso.tvОбществоВыборы в Верховную Раду пройдут ровно через неделю

Выборы в Верховную Раду пройдут ровно через неделю


фото: konkurent.in.ua
Голосование на досрочных выборах Верховной Рады Украины IX созыва должно состояться в следующее воскресенье, 21 июля 2019 года

Действующим законодательством установлен 5-процентный проходной барьер и смешанная система: 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а остальные 199 - по мажоритарной системе в одномандатных округах, напоминает Еспресо.TV .

У "мажоритарщиков" должно было быть тоже 225 округов, однако 26 округов расположены на тероритории, временно оккупированной российско-террористическими войсками.

Очередные выборы должны были состояться 27 октября 2019 года, однако новый президент Владимир Зеленский в инаугурационной речи объявил о намерении распустить парламент, что и было им сделано, когда он подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва.

Формальное основание - якобы отсутствие у правящего проевропейского большинства 226 необходимых голосов, тогда как один из судей Конституционного Суда - Сергей Сас - в официально опубликованном на сайте суда своего "Отдельного мнения" прямо заявил, что по документам у большинства есть даже 239 депутатов.

Несмотря на это, большинством голосов КСУ в целом признал "конституционным" указ Зеленского о роспуске парламента.

По данным журналиста Владимира Бойко, кроме Саса, против признания указа конституционным также выступили судьи КСУ Игорь Слиденко, Василий Лемак, Николай Мельник и Олег Первомайский.

Как отмечают эксперты и как этого не скрывает сам глава государства, ему нужен подконтрольный высший орган законодательной власти, куда он сейчас планирует завести свою партию "Слуга народа".

Упрезидентской политсилы сейчас около 40% рейтинга.

По словам известного украинского публициста и общественного деятеля Виталия Портникова, если бы выборы в Раду были осенью, партия "Слуга народа" набрала бы меньше 10-15% .

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