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Espreso.tvОбществоВ КСУ подтвердили, что коалиция состояла из 239 депутатов при 226 необходимых, - Княжицкий

В КСУ подтвердили, что коалиция состояла из 239 депутатов при 226 необходимых, - Княжицкий

Президент Владимир Зеленский не имел правовых оснований для объявления внеочередных выборов в Верховную Раду, поскольку Конституционному Суду не было предоставлено достоверных доказательств отсутствия депутатского большинства в 226 голосов. Наоборот, оно насчитывает 239 нардепов, что подтвердили в КС

Об этом у себя на Facebook со ссылкой на данные от самого КС заявил глава парламентского Комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Николай Княжицкий.

Вот его слова:

"А действительно ли в Раде не было коалиции? Предоставил ли Парубий все необходимые документы суда?

В КСУ были все материалы, которые доказывали, что в коалиции было 239 депутатов!

Как работает гибридная война и информационные внушения? Как использовать их в установлении диктатуры? Людям постоянно внушают, что Зеленский вправе прекратить деятельность парламента, поскольку якобы не было коалиции! Даже в абсурдном решении КС говорится, что закона, на основе которого Зеленский издал указ, не существует! Но все же была коалиция или нет? Оказывается была! В особом мнении Сергея Саса, приведенном на сайте Конституционного Суда, об этом сказано! Он пишет, что созданная в 2014 году коалиция насчитывала 302 депутата. Но согласно письменным заявлениям, из коалиции вышло суммарно 63 депутата (18 депутатов "Батькивщины", 26 - "Самопомощи" и 19 Радикальной партии Ляшко). Но 302 депутата коалиции минус 63 вышедших из нее депутата будет 239 депутатов коалиции.

То есть, по имеющимся у судей КСУ данным, коалиция состояла из 239 депутатов при 226 необходимых!

Иными словами, мы видим, как президент при соучастии части судей Конституционного Суда банально обманывает украинский народ, узурпируя власть и перебирая контроль над судебной системой! Буквально на наших глазах Зеленский из талантливого актера, который еще вчера весело смешил людей, превращается в очередного авторитарного диктатора, для которого его персональный комфорт выше Конституции и законов. Так бывает в банановых республиках, но назовите хотя бы одну современную, европейскую страну, в которой можно узурпировать власть?

А все для потери субъектности Украины в пользу России. Не удастся! ".

 
Заявление судьи Саса в формате PDF можно прочитать на официальном сайте КСУ по этой ссылке.
 
Вот соответствующий отрывок из него (стр. 13):
 
"Таким образом путем элементарного подсчета можно определить, что по состоянию на 29 марта 2019 года в Коалиции осталось менее 239 народных депутатов Украины (302 - 18 - 26 - 19), но няк не менее 226".
 
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