В КСУ подтвердили, что коалиция состояла из 239 депутатов при 226 необходимых, - Княжицкий
Об этом у себя на Facebook со ссылкой на данные от самого КС заявил глава парламентского Комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Николай Княжицкий.
Вот его слова:
"А действительно ли в Раде не было коалиции? Предоставил ли Парубий все необходимые документы суда?
В КСУ были все материалы, которые доказывали, что в коалиции было 239 депутатов!
Как работает гибридная война и информационные внушения? Как использовать их в установлении диктатуры? Людям постоянно внушают, что Зеленский вправе прекратить деятельность парламента, поскольку якобы не было коалиции! Даже в абсурдном решении КС говорится, что закона, на основе которого Зеленский издал указ, не существует! Но все же была коалиция или нет? Оказывается была! В особом мнении Сергея Саса, приведенном на сайте Конституционного Суда, об этом сказано! Он пишет, что созданная в 2014 году коалиция насчитывала 302 депутата. Но согласно письменным заявлениям, из коалиции вышло суммарно 63 депутата (18 депутатов "Батькивщины", 26 - "Самопомощи" и 19 Радикальной партии Ляшко). Но 302 депутата коалиции минус 63 вышедших из нее депутата будет 239 депутатов коалиции.
То есть, по имеющимся у судей КСУ данным, коалиция состояла из 239 депутатов при 226 необходимых!
Иными словами, мы видим, как президент при соучастии части судей Конституционного Суда банально обманывает украинский народ, узурпируя власть и перебирая контроль над судебной системой! Буквально на наших глазах Зеленский из талантливого актера, который еще вчера весело смешил людей, превращается в очередного авторитарного диктатора, для которого его персональный комфорт выше Конституции и законов. Так бывает в банановых республиках, но назовите хотя бы одну современную, европейскую страну, в которой можно узурпировать власть?
А все для потери субъектности Украины в пользу России. Не удастся! ".
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