Если бы выборы в Раду были осенью, "Слуга народа" набрала бы менее 10-15%, - Портников
Об этом он заявления в своей авторской программе "Cуботний политклуб" на телеканале Еспресо.TV , комментируя данные социологов о падении рейтинга партии Зеленского на 3% в течение последней недели.
"Если бы парламентские выборы проходили тогда, если бы они должны были состояться, а именно осенью (2019 - ред.) партия" Слуга народа "не брала бы и 10% или 15% голосов избирателей. Именно поэтому Владимир Зеленский так спешил, так как в политической партии, которой не существует, которая связана исключительно с фамилией одного человека и принимающая в свои ряды людей с диаметрально противоположными взглядами на будущее страны, не может быть высокого рейтинга. Это личный рейтинг Владимира Зеленского, который никак не связан с виртуальной партией, которая появилась на политической арене сразу после его избрания и исчезнет с политической арены Украины сразу как исчезнет с в политических арены Владимир Зеленский ", - пояснил он.
"Никакой партии" Слуга народа "не существует и не будет существовать через несколько лет", - добавил Портников.
По его словам, украинские избиратели сами порождают подобные ситуации, когда на каждых парламентских выборах стремятся голосовать за "новые лица", а не строить стабильную политическую систему. Из-за этого много наработок не удается закрепить и в парламент постоянно каждый раз приходят якобы новые силы, которыми, вместе с тем, удачно научились манипулировать старые правящие в стране элиты.
"Они всегда в" дамках ", - отметил ведущий.
Но голосовать надо, отметил Портников, за честных профессионалов.
"Только честный профессионал может изменить страну. Для любой цивилизованной страны есть только две опасности, которые могут ее разрушить: это нечестный, коррумпированный, подлый, коварный профессионал и честный, некомпетентный дурак. Это одинаковые опасности", - заявил Портников.
- Напомним, проведение досрочных парламентских выборов назначено президентом Зеленским на 21 июля, то есть они пройдут ровно через две недели.
- Сейчас рейтинг "Слуги народа" фиксируется на уровне не менее 40%.
- А во втором туре президентских выборов, который имел место 21 апреля, Зеленский набрал 73%.
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