В Киеве под зданием СБУ прошла акция "Когда сядет Медведчук?"

13 июля, 2019, 20:14

В Киеве под зданием Службы безопасности Украины состоялась акция "Когда сядет Медведчук?"

Об этом сообщает "Громадське".

Активисты, среди которых и представители Национального корпуса и общественных организаций "Гонор" и "Речовий доказ", устроили под зданием Службы безопасности Украины в Киеве акцию протеста с требованием не транслировать фильм Оливера Стоуна об Украине.

Протестующие жгли файеры, выступая против показа на телеканале "112 Украина" фильма американского кинорежиссера Оливера Стоуна "Открывая Украину", в которой главным комментатором событий является кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук

Акция должна была состояться под стенами телеканала "112 Украина", но организаторы перенесли ее под СБУ из-за обстрела здания телеканала из гранатомета.