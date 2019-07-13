В Киеве под зданием СБУ прошла акция "Когда сядет Медведчук?"
13 июля, 2019, 20:14
В Киеве под зданием Службы безопасности Украины состоялась акция "Когда сядет Медведчук?"
Об этом сообщает "Громадське".
Активисты, среди которых и представители Национального корпуса и общественных организаций "Гонор" и "Речовий доказ", устроили под зданием Службы безопасности Украины в Киеве акцию протеста с требованием не транслировать фильм Оливера Стоуна об Украине.
Протестующие жгли файеры, выступая против показа на телеканале "112 Украина" фильма американского кинорежиссера Оливера Стоуна "Открывая Украину", в которой главным комментатором событий является кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук
Акция должна была состояться под стенами телеканала "112 Украина", но организаторы перенесли ее под СБУ из-за обстрела здания телеканала из гранатомета.
- Напомним, в ночь с 12 на 13 июля 2019 года неустановленные лица открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета по расположенному в Киеве помещению телеканала "112 Украина", который связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком.
- Сегодня вечером канал покажет пропагандистский фильм о "гражданском конфликте" на Донбассе с Путиным и Медведчуком в главных ролях. В это время на входе в канал запланирована акция протеста.
- 13 июля случай с повреждением фасада здания телевизионного канала "112 Украина" правоохранители определили как террористический акт.
- Дело о выстреле из гранатомета в здание телеканала "112 Украина" передали в Службу безопасности Украины.
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