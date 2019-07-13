Выстрел из гранатомета по телеканалу Медведчука квалифицирован как теракт

13 июля, 2019, 10:51

Случай с повреждением фасада здания телевизионного канала "112 Украина" правоохранители определили как террористический акт

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

В 3:40 к Нацполиции поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.

Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянных тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.

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Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время усилия правоохранителей направлены по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению правонарушения, а также мотивы его совершения.

"Все собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования", - отметили в Национальной полиции.

Согласно действующему законодательству, преступления связанные с терроризмом расследует СБУ.