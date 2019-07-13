Выстрел из гранатомета по телеканалу Медведчука квалифицирован как теракт
Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
В 3:40 к Нацполиции поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.
Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянных тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.
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Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время усилия правоохранителей направлены по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению правонарушения, а также мотивы его совершения.
"Все собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования", - отметили в Национальной полиции.
Согласно действующему законодательству, преступления связанные с терроризмом расследует СБУ.
- Напомним, в ночь с 12 на 13 июля 2019 года неустановленные лица открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета по расположенному в Киеве помещению телеканала "112 Украина", который связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком.
- Сегодня вечером канал покажет пропагандистский фильм о "гражданский конфликт" на Донбассе с Путиным и Медведчуком в главных ролях . В этот на входе в канал запланирована акция протеста.
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