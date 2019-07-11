Канал "112 Украина" покажет фильм о "гражданском конфликте" на Донбассе с Путиным и Медведчуком в главной роли
Об этом сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что трансляцию планируют сделать 13 либо 16 июля (по разным анонсами. В анонсированном видеоролике фильм называют "номинантом 65-го кинофестиваля в Таормине".
На самом деле документальная политическая картина вовсе не упоминалась в перечне картин-номинантов, она была не просто вне конкурса, а была указана в категории "особое событие" кинофорума - допремьерная демонстрация работы председателя жюри Оливера Стоуна.
Ранее сообщалось, что в основе фильма - интервью с кумом Путина Виктором Медведчуком и его женой Оксаной Марченко. Рассуждает о ситуации в Украине и сам президент РФ Владимир Путин.
Кинолента - субъективная оценка событий Революции Достоинства, главными "рассказчиками" стали президент РФ Владимир Путин и бывшие представители власти Украины Виктор Янукович и Виталий Захарченко. Лента побила рекорды просмотров на телеканале РЕН ТВ.
Оливер Стоун - американский кинорежиссер, сценарист, продюсер художественных и историко-документальных фильмов, обладатель трех премий "Оскар". Последнюю он получил в 1989 году. Он поддерживает российскую версию о событиях в Украине 2014 года, а Революцию Достоинства изображает как "заговор ЦРУ".
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