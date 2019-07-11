Канал "112 Украина" покажет фильм о "гражданском конфликте" на Донбассе с Путиным и Медведчуком в главной роли

11 июля, 2019, 10:04

Телеканал "112 Украина" анонсировал трансляцию пропагандистского фильма Revealing Ukraine ("Открывая Украину"), который был снят на основе интервью Виктора Медведчука

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что трансляцию планируют сделать 13 либо 16 июля (по разным анонсами. В анонсированном видеоролике фильм называют "номинантом 65-го кинофестиваля в Таормине".

На самом деле документальная политическая картина вовсе не упоминалась в перечне картин-номинантов, она была не просто вне конкурса, а была указана в категории "особое событие" кинофорума - допремьерная демонстрация работы председателя жюри Оливера Стоуна.

Ранее сообщалось, что в основе фильма - интервью с кумом Путина Виктором Медведчуком и его женой Оксаной Марченко. Рассуждает о ситуации в Украине и сам президент РФ Владимир Путин.

Кинолента - субъективная оценка событий Революции Достоинства, главными "рассказчиками" стали президент РФ Владимир Путин и бывшие представители власти Украины Виктор Янукович и Виталий Захарченко. Лента побила рекорды просмотров на телеканале РЕН ТВ.

Оливер Стоун - американский кинорежиссер, сценарист, продюсер художественных и историко-документальных фильмов, обладатель трех премий "Оскар". Последнюю он получил в 1989 году. Он поддерживает российскую версию о событиях в Украине 2014 года, а Революцию Достоинства изображает как "заговор ЦРУ".