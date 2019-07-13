В Киеве обстреляли телеканал Медведчука
13 июля, 2019, 07:25
В ночь с 12 на 13 июля 2019 года неустановленные лица открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета по расположенному в Киеве помещению телеканала "112 Украина"
Об этом рассказывают ВартовиЕспресо .
Как удалось узнать, выстрел из РПГ по вывеске телеканала было совершено около четвёртого утра.
После этого нападавшие скрылись в неизвестном направлении.
Никто не пострадал.
На месте работает следствие.
- Телеканал "112 Украина" связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком.
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