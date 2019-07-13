Дело о выстреле из гранатомета по "112 каналу" передали в СБУ

13 июля, 2019, 17:32

Дело о выстреле из гранатомета по зданию "112 канала" передали в Службу безопасности Украины

Об этом сообщает СБУ в facebook.

"По факту совершения выстрела в здание телеканала "112 Украина" начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Прокуратурой определено, что досудебное расследование будут осуществлять следователи СБУ. Сейчас совместно с полицией и другими правоохранительными органами Служба безопасности проводит неотложные следственные действия и розыскные мероприятия", - проинформировали в СБУ.