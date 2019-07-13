Дело о выстреле из гранатомета по "112 каналу" передали в СБУ
13 июля, 2019, 17:32
Дело о выстреле из гранатомета по зданию "112 канала" передали в Службу безопасности Украины
Об этом сообщает СБУ в facebook.
"По факту совершения выстрела в здание телеканала "112 Украина" начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Прокуратурой определено, что досудебное расследование будут осуществлять следователи СБУ. Сейчас совместно с полицией и другими правоохранительными органами Служба безопасности проводит неотложные следственные действия и розыскные мероприятия", - проинформировали в СБУ.
- Напомним, в ночь с 12 на 13 июля 2019 года неустановленные лица открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета по расположенному в Киеве помещению телеканала "112 Украина", который связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком.
- Сегодня вечером канал покажет пропагандистский фильм о "гражданский конфликт" на Донбассе с Путиным и Медведчуком в главных ролях. В это время у входа на канал запланирована акция протеста.
- 13 июля случай с повреждением фасада здания телевизионного канала "112 Украина" правоохранители определили как террористический акт.
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