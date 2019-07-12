Телефонный разговор Зеленского и Путина: Песков раскрыл детали
Об этом пишет российское информационное агентство ТАСС, передает Украинская правда .
"Что касается атмосферы разговора, это была первая ознакомительная беседа двух президентов - они первый раз общались по телефону, ранее любых контактов между ними не было", - сказал представитель Кремля.
По его словам, "разговор носил достаточно прагматичный характер" и продолжался "около 20 минут".
Песков отметил, что очень важным сам факт первого разговора Путина и Зеленского.
Напомним, что разговор состоялся 11 июля.
"Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандской формате", - рассказали в пресс-службе Зеленского.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести в Минске переговоры с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата".
- Путин заявил, что готов обсудить расширение "нормандского" формата после выборов Рады.
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