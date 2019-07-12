Телефонный разговор Зеленского и Путина: Песков раскрыл детали

12 июля, 2019, 13:36

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, сколько длился и о чем был первый разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом государства-агрессора

Об этом пишет российское информационное агентство ТАСС, передает Украинская правда .

"Что касается атмосферы разговора, это была первая ознакомительная беседа двух президентов - они первый раз общались по телефону, ранее любых контактов между ними не было", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "разговор носил достаточно прагматичный характер" и продолжался "около 20 минут".

Песков отметил, что очень важным сам факт первого разговора Путина и Зеленского.

Напомним, что разговор состоялся 11 июля.

"Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандской формате", - рассказали в пресс-службе Зеленского.