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Espreso.tvОбществоПутин заявил, что готов обсудить расширение "нормандского" формата после выборов Рады

Путин заявил, что готов обсудить расширение "нормандского" формата после выборов Рады


фото: kremlin
Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности обсуждать расширение "нормандского" формата переговоров по Донбассу после завершения выборов в Верховную Раду Украины

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"О чем-то можно будет говорить после проведения парламентских выборов (в Украине, - ред.)", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что российская сторона не отказывается от расширения "нормандского" формата переговоров.

"Мы не отказывались ни от одного из переговорных форматов, в том числе от расширения "нормандского" формата. Однако "нормандский" формат и встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, и это очевидные вещи", - сказал Путин.

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