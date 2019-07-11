Путин заявил, что готов обсудить расширение "нормандского" формата после выборов Рады
11 июля, 2019, 16:45
Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности обсуждать расширение "нормандского" формата переговоров по Донбассу после завершения выборов в Верховную Раду Украины
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"О чем-то можно будет говорить после проведения парламентских выборов (в Украине, - ред.)", - сказал Путин.
Президент РФ отметил, что российская сторона не отказывается от расширения "нормандского" формата переговоров.
"Мы не отказывались ни от одного из переговорных форматов, в том числе от расширения "нормандского" формата. Однако "нормандский" формат и встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, и это очевидные вещи", - сказал Путин.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести в Минске переговоры с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата".
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