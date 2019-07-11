Путин заявил, что готов обсудить расширение "нормандского" формата после выборов Рады

11 июля, 2019, 16:45

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности обсуждать расширение "нормандского" формата переговоров по Донбассу после завершения выборов в Верховную Раду Украины

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"О чем-то можно будет говорить после проведения парламентских выборов (в Украине, - ред.)", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что российская сторона не отказывается от расширения "нормандского" формата переговоров.

"Мы не отказывались ни от одного из переговорных форматов, в том числе от расширения "нормандского" формата. Однако "нормандский" формат и встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, и это очевидные вещи", - сказал Путин.