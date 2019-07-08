Зеленский предложил Путину провести переговоры по ситуации на Донбассе

8 июля, 2019, 12:37

Об этом он заявил в своем видеообращении .

"Хотите поговорить? Предлагаю следующее. Я, вы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске", - отметил Владимир Зеленский , комментируя анонсированный телемост между украинским телеканалом NewsOne и российским государственным каналом "Россия 1".

"Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить", - добавил он.