Зеленский и Путин впервые поговорили по телефону
11 июля, 2019, 19:48
В четверг, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский впервые после своего избрания поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным
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