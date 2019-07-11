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Espreso.tvОбществоЗеленский и Путин впервые поговорили по телефону

Зеленский и Путин впервые поговорили по телефону

В четверг, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский впервые после своего избрания поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным

Об этом сообщает российское издание "Интерфакс".

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