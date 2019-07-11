В Киеве пикетируют посольство России в поддержку осужденных крымских татар

11 июля, 2019, 18:21

Под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку осужденных по бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир" Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова, Рустема Абильтарова и Энвера Мамутова

Об этом сообщает " Крим.Реалии" .

На акцию вышли около 30 активистов, правозащитников и религиозных деятелей. Все они держали в руках плакаты с требованиями прекратить преследования крымских татар в аннексированном Россией Крыму.

"Мне больно наблюдать за тем, что сейчас происходит в Крыму, потому что я сам из Севастополя. Хоть я и не крымский татарин, но в такие моменты, как сейчас, когда крымские татары страдают, я тоже себя считаю крымским татарином. Людей обвиняют просто так, ни за что, поэтому мы должны стоять за них горой, поддерживать их. потому что это частица Украины, которая осталась сейчас там, в Крыму, и они сейчас борются всеми возможными способами", - рассказал активист Руслан Гуцул.

11 июля Верховный суд России принял решение по апелляционной жалобе на приговор Северо-Кавказского военного окружного суда по четырем крымским татарам из Бахчисарая по обвинению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которая признана террористической в России и на территории аннексированного ею Крыма. В итоге, российский суд уменьшил тюремные сроки фигурантам дела только на 3 месяца каждому. Так, Энверу Мамутову суд изменил срок заключения с 17 лет до 16 лет и 9 месяцев, другим подсудимым - Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову и Ремзи Меметову срок заключения также был уменьшен с 9 лет до 8 лет и 9 месяцев.

12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их обвинили в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которая признана в России и на территории аннексированного ею Крыма террористической.

В декабре 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Энвера Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова - к 9 годам. Ни один из фигурантов дела своей вины не признал. Все указывали на "политически мотивированный характер" уголовного дела.

После российской аннексии Крыма весной 2014 году на полуострове регулярно происходят обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России и на территории аннексированного ею Крыма организацией "Хизб ут-Тахрир".