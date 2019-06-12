"Суд" в Крыму арестовал 8 крымских татар по делу "Хизб ут-Тахрир"

12 июня, 2019, 15:25

Киевский районный "суд" Симферополя арестовал до 5 августа восемь крымских татар за якобы участие в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир"

Соответствующее решение принял Киевский районный "суд" Симферополя, передает Радио Свобода.

По версии следствия, четверо из задержанных составляли центр организации в Алуште под руководством Ленура Халилова.

Еще трое якобы являются членами организации в Белогорском районе. Там руководителем считают 58-летнего Энвера Омерова.

Руслана Сулейманова, задержанного в Симферополе, по словам следователя, присоединят к делу 24-х задержанных в марте крымских мусульман.

Напомним, что обыски и задержания произошли 10 июня 2019 года.