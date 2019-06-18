Российский суд вынес приговоры первой симферопольской группе по делу Хизб ут-Тахрир: от 12 до 17 лет тюрьмы
18 июня, 2019, 15:04
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону провел заключительное судебное заседание по фигурантам первой симферопольской группы по делу Хизб ут-Тахрир
Об этом сообщает ОО "Крымская солидарность" в Facebook.
В частности, судья вынес приговор:
- Абдуллаеву Теймуру - 17 лет строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев
- Абдуллаеву Узеиру - 13 лет заключения;
- Салединову Айдеру - 12 лет;
- Исмаилову Рустему - 14 лет;
- Джемаденову Эмилю -12 лет.
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