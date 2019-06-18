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Espreso.tvОбществоРоссийский суд вынес приговоры первой симферопольской группе по делу Хизб ут-Тахрир: от 12 до 17 лет тюрьмы

Российский суд вынес приговоры первой симферопольской группе по делу Хизб ут-Тахрир: от 12 до 17 лет тюрьмы

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону провел заключительное судебное заседание по фигурантам первой симферопольской группы по делу Хизб ут-Тахрир

Об этом сообщает ОО "Крымская солидарность" в Facebook.

В частности, судья вынес приговор:

  • Абдуллаеву Теймуру - 17 лет строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев
  • Абдуллаеву Узеиру - 13 лет заключения;
  • Салединову Айдеру - 12 лет;
  • Исмаилову Рустему - 14 лет;
  • Джемаденову Эмилю -12 лет.

 

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