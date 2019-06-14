В Крыму оккупанты обыскали крымских татар, есть задержанные
14 июня, 2019, 13:15
Российские силовики провели обыск в доме крымских татар в селе Красновка Симферопольского района, был задержан и доставлен в Симферополь Эмирхан Муртазаев
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Как сообщила родственница задержанного, при обыске был изъят компьютер.
"Эмирхана увезли в Симферополь, в Центр по противодействию экстремизму управления МВД России по Крыму. При обыске изъяли компьютер. Вели себя вежливо. Мы спросили: как надолго вы его задержали? Ответили, что на полтора часа", - рассказала родственница задержанного Земине.
Родственники задержанного отказались подписывать постановление о проведении обыска и другие процессуальные документы. По их просьбе, один из силовиков оставил контактные данные, но после проверки оказались номером постороннего человека.
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