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Espreso.tvОбществоВ Крыму оккупанты обыскали крымских татар, есть задержанные

В Крыму оккупанты обыскали крымских татар, есть задержанные

Российские силовики провели обыск в доме крымских татар в селе Красновка Симферопольского района, был задержан и доставлен в Симферополь Эмирхан Муртазаев

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Как сообщила родственница задержанного, при обыске был изъят компьютер.

"Эмирхана увезли в Симферополь, в Центр по противодействию экстремизму управления МВД России по Крыму. При обыске изъяли компьютер. Вели себя вежливо. Мы спросили: как надолго вы его задержали? Ответили, что на полтора часа", - рассказала родственница задержанного Земине.

Родственники задержанного отказались подписывать постановление о проведении обыска и другие процессуальные документы. По их просьбе, один из силовиков оставил контактные данные, но после проверки оказались номером постороннего человека.

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