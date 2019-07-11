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Espreso.tvОбществоВерховный Суд РФ смягчил приговоры четырем фигурантам по "делу Хизб ут-Тахрир"

Верховный Суд РФ смягчил приговоры четырем фигурантам по "делу Хизб ут-Тахрир"


фото: rfe
Верховный суд РФ вынес решение по апелляционной жалобе на приговор Северо-Кавказского военного окружного суда в отношении четырех крымских татар по делу Хизб ут-Тахрир (Первая Бахчисарайская группа)

Об этом журналист Радио Свобода Антон Наумлюк в Facebook.

Сообщается, что Энверу Мамутову суд изменил срок заключения с 17 лет до 16 лет и 9 месяцев.

Остальным троим - Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову и Ремзи Меметову - срок заключения также был уменьшен с 9 лет до 8 лет и 9 месяцев каждому.

Напомним, что приговоры вынесли в декабре 2018 года. Тогда прокуроры просили назначить обвиняемым наказание в виде заключения на срок от 10 до 17 лет

 

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