Верховный Суд РФ смягчил приговоры четырем фигурантам по "делу Хизб ут-Тахрир"

11 июля, 2019, 14:56

Верховный суд РФ вынес решение по апелляционной жалобе на приговор Северо-Кавказского военного окружного суда в отношении четырех крымских татар по делу Хизб ут-Тахрир (Первая Бахчисарайская группа)

Об этом журналист Радио Свобода Антон Наумлюк в Facebook.

Сообщается, что Энверу Мамутову суд изменил срок заключения с 17 лет до 16 лет и 9 месяцев.

Остальным троим - Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову и Ремзи Меметову - срок заключения также был уменьшен с 9 лет до 8 лет и 9 месяцев каждому.

Напомним, что приговоры вынесли в декабре 2018 года. Тогда прокуроры просили назначить обвиняемым наказание в виде заключения на срок от 10 до 17 лет