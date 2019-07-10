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Espreso.tvОбществоЯрослав Годунок, которого Зеленский выгнал с заседания Бориспольского горсовета, голосовал за ЗЕ

Ярослав Годунок, которого Зеленский выгнал с заседания Бориспольского горсовета, голосовал за ЗЕ

Ярослав Годунок
Ярослав Годунок
фото: i-visti
Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого сегодня президент Украины Владимир Зеленский выгнал с заседания с учетом его криминального прошлого - голосовал за Зеленского на президентских выборах

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Проголосовал за будущее моих детей, за процветающую Украину и честного ПреЗЕдента", - написал Годунок в Fасebook 21 апреля.

 

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