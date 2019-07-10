Ярослав Годунок, которого Зеленский выгнал с заседания Бориспольского горсовета, голосовал за ЗЕ
10 июля, 2019, 15:24
Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого сегодня президент Украины Владимир Зеленский выгнал с заседания с учетом его криминального прошлого - голосовал за Зеленского на президентских выборах
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Проголосовал за будущее моих детей, за процветающую Украину и честного ПреЗЕдента", - написал Годунок в Fасebook 21 апреля.
- 10 июля президент Украины Владимир Зеленский ездил с рабочим визитом в Борисполь, где пообщался с местными депутатами, врачами и горожанами.
- Зеленский выгнал с заседания секретаря Бориспольского городского совета.
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