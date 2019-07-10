"Иди гуляй", "черт" и "одна болячка на всех": как Зеленский в Борисполь с рабочим визитом ездил

10 июля, 2019, 13:00

Об этом передает Еспресо.TV

Встреча была эмоциональной, ведь президент был недоволен деятельностью местных властей.

В начале встречи с местными чиновниками у Зеленского вызвало недовольство отсутствие замминистра, с которым он предварительно ездил в районную больницу:

"Я не понял, а где замминистра Ульяны Супрун? Зашел сюда ли он после того, что мы с ним увидели в больнице, уехал? А можно вернуть замминистра на работу? Потому мы здесь по работе собрались Позвоните ему. Если он не вернется на заседания, то пускай не возвращается вообще! Тогда сейчас будет набирать уважаемую Ульяну Супрун ".

Также Зеленский был недоволен вроде бездействием власти о состоянии районной больницы, а докладчик не смог назвать фамилии людей, к которым обращался по вопросу финансирования медучреждения:

"Не хватает денег, окей. К кому вы обращались? Фамилии называйте! Когда вы говорите" все ", для меня это не фамилии. Я пришел не из политики, я вышел из бизнеса. Это для меня ноль. Если хотите что-то изменить - называете фамилии. Мы эти фамилии убираем и приводим нормальных людей ".

После этого депутат горсовета объяснял по финансированию больницы и проведения тендеров. Зато его ответ не показалась президенту четким:

"Мы спросили, как вам помочь? Вам нужно поднять на ноги эту больницу. Почему вы не сели за один сел с представителями ОГА, горсовета, районной администрации? Всех людей же везут к вам. Инсулина нет. Почему вы поменяли инсулин Где этот замминистра ? "

Поведение секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунко также не понравилась Зеленскому, ведь Годунок выкрикивал с места и снимал заседание на телефон:

"Как ваша фамилия? Ярослав? Это ваша фамилия? Мудрый? Когда вы начнете решать вопрос не стоя со смартфоном и занимаясь пиаром? Спрячьте телефон, подойдите к микрофону, скажите, в чем проблема. Я на телевидении работал 20 лет, я знаю , что такое работа на камеру ".

Позже Зеленский выгнал Годунка из зала за судимость за разбой. А в конце встречи сказал : "Ща позвоню Баканова по поводу этого черта".

Президент подытожил, что "у всех здесь одна болячка: много говорите, не решая ни одной проблемы".