"Иди гуляй, Господи": Зеленский выгнал из заседания секретаря Бориспольского городского совета

10 июля, 2019, 12:10

Об этом передает Еспресо.TV

Зеленский прочитал со смартфона заметку, что член "Батькивщины", секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок ранее был осужден за разбой с тяжелыми телесными повреждениями. После этого он попросил чиновника выйти из зала

"Выйди отсюда, иди, разбойник, Плохо слышишь? По английски - Exit. Идите".

Однако, Годунок не соглашался с таким решением Зеленского и вступил с президентом в словесную перепалку и вспомнил его слова во время инаугурации, что "все мы президенты".

Зеленский отреагировал: "Да иди уже, Господи. Ты точно не президент. Поскольку в президента нет криминала. Иди гуляй, Господи".