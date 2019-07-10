"Иди гуляй, Господи": Зеленский выгнал из заседания секретаря Бориспольского городского совета
10 июля, 2019, 12:10
Президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунко за то, что тот ранее был осужден за разбой
Об этом передает Еспресо.TV
Зеленский прочитал со смартфона заметку, что член "Батькивщины", секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок ранее был осужден за разбой с тяжелыми телесными повреждениями. После этого он попросил чиновника выйти из зала
"Выйди отсюда, иди, разбойник, Плохо слышишь? По английски - Exit. Идите".
Однако, Годунок не соглашался с таким решением Зеленского и вступил с президентом в словесную перепалку и вспомнил его слова во время инаугурации, что "все мы президенты".
Зеленский отреагировал: "Да иди уже, Господи. Ты точно не президент. Поскольку в президента нет криминала. Иди гуляй, Господи".
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