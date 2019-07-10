Немецкий клуб назвал цену на Коноплянку
10 июля, 2019, 10:52
"Шальке" определил трансферную цену за украинского вингера Евгения Коноплянку
Об этом сообщает Fotospor .
По информации издания, "Шальке" потребует от клубов, желающих приобрести украинском, 10 млн евро. Эти финансовые условия немецкого клуба готов выполнить "Фенербахче". Турки активно ведут переговоры о трансфере Коноплянки, намереваясь завершить их в ближайшие дни.
В услугах Евгения Коноплянки также заинтересован "Бешикташ". В составе "орлов" украинец должен заменить Ляич, который может покинуть команду этим летом.
Ранее стало известно, что Евгений Коноплянка прекратит сотрудничество с "Шальке". Об этом заявил спортивный директор гельзенкирхенцев Йохан Шнайдер.
- Напомним, 20 июня стало известно, что переход украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки в "Фенербахче" может сорваться .
- Спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Комолли отправился в Германию, чтобы обсудить трансфер украинца .
- 2 июля появились данные, что "Фенербахче" привлекает игрока сборной Украины и "Шальке" Евгения Коноплянку высокой зарплатой .
- 8 июля турецкий "Фенербахче" предложил за украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянку 3 млн евро .
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