Немецкий клуб назвал цену на Коноплянку

10 июля, 2019, 10:52

"Шальке" определил трансферную цену за украинского вингера Евгения Коноплянку

Об этом сообщает Fotospor .

По информации издания, "Шальке" потребует от клубов, желающих приобрести украинском, 10 млн евро. Эти финансовые условия немецкого клуба готов выполнить "Фенербахче". Турки активно ведут переговоры о трансфере Коноплянки, намереваясь завершить их в ближайшие дни.

В услугах Евгения Коноплянки также заинтересован "Бешикташ". В составе "орлов" украинец должен заменить Ляич, который может покинуть команду этим летом.

Ранее стало известно, что Евгений Коноплянка прекратит сотрудничество с "Шальке". Об этом заявил спортивный директор гельзенкирхенцев Йохан Шнайдер.