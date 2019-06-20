Коноплянку не хотят видеть в "Фенербахче"

20 июня, 2019, 09:22

Переход украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянка в "Фенербахче" может сорваться

Об этом сообщает Ajansspor .

По информации издания, Коноплянку не желает видеть в составе "Фенербахче" главный тренер турецкой команды Эрсун Янал. Ему украинец оказался не интересным. Хотя ранее сообщалось, что спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Комолли отправился в Германию, чтобы обсудить трансфер украинца .

В прошлом сезоне Коноплянка провел 21 матч за "Шальке", забил 1 гол и сделал 1 голевой пас.