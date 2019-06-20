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Espreso.tvСпортКоноплянку не хотят видеть в "Фенербахче"

Коноплянку не хотят видеть в "Фенербахче"


фото: Sportarena.com
Переход украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянка в "Фенербахче" может сорваться

Об этом сообщает Ajansspor .

По информации издания, Коноплянку не желает видеть в составе "Фенербахче" главный тренер турецкой команды Эрсун Янал. Ему украинец оказался не интересным. Хотя ранее сообщалось, что спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Комолли отправился в Германию, чтобы обсудить трансфер украинца .

В прошлом сезоне Коноплянка провел 21 матч за "Шальке", забил 1 гол и сделал 1 голевой пас.

  • 18 июня стало известно, что полузащитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили может перейти в турецкий "Бешикташ" вместо Евгения Коноплянки .
  • 7 июня сообщили, что полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка может продолжить выступления в турецком "Фенербахче".
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