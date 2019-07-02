Стала известна зарплата Коноплянки в "Фенербахче"

2 июля, 2019, 11:30

"Фенербахче" заманивает игрока сборной Украины и "Шальке" Евгения Коноплянку высокой зарплатой

Об этом сообщает Fanatik.

По информации издания, Коноплянка подпишет с турецким клубом соглашение сроком на три года. Зарплата экс-игрока "Днепра" составит 3,5 млн евро. "Фенербахче" попытается договориться с "Шальке" и официально оформить трансфер в ближайшее время.

По неофициальным данным, в немецком клубе украинец зарабатывает 2,5 млн евро.

В прошлом сезоне "Фенербахче" занял шестое место турецкой Суперлиги и не пробился в еврокубки.