//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСтала известна зарплата Коноплянки в "Фенербахче"

Стала известна зарплата Коноплянки в "Фенербахче"


фото: Zik
"Фенербахче" заманивает игрока сборной Украины и "Шальке" Евгения Коноплянку высокой зарплатой

Об этом сообщает Fanatik.

По информации издания, Коноплянка подпишет с турецким клубом соглашение сроком на три года. Зарплата экс-игрока "Днепра" составит 3,5 млн евро. "Фенербахче" попытается договориться с "Шальке" и официально оформить трансфер в ближайшее время.

По неофициальным данным, в немецком клубе украинец зарабатывает 2,5 млн евро.

В прошлом сезоне "Фенербахче" занял шестое место турецкой Суперлиги и не пробился в еврокубки.

  • Напомним, 21 июня стало известно, что немецкий "Шальке" готов значительно потерять на трансфере украинца Евгения Коноплянки.
  • 20 июня стало известно, что переход украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки в "Фенербахче" может сорваться .
  • Спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Комолли отправился в Германию, чтобы обсудить трансфер украинца.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 июля, 2019 вторник

1 июля, 2019 понедельник

больше новостей

2 июля, 2019 вторник

1 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать