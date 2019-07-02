Стала известна зарплата Коноплянки в "Фенербахче"
2 июля, 2019, 11:30
"Фенербахче" заманивает игрока сборной Украины и "Шальке" Евгения Коноплянку высокой зарплатой
Об этом сообщает Fanatik.
По информации издания, Коноплянка подпишет с турецким клубом соглашение сроком на три года. Зарплата экс-игрока "Днепра" составит 3,5 млн евро. "Фенербахче" попытается договориться с "Шальке" и официально оформить трансфер в ближайшее время.
По неофициальным данным, в немецком клубе украинец зарабатывает 2,5 млн евро.
В прошлом сезоне "Фенербахче" занял шестое место турецкой Суперлиги и не пробился в еврокубки.
- Напомним, 21 июня стало известно, что немецкий "Шальке" готов значительно потерять на трансфере украинца Евгения Коноплянки.
- 20 июня стало известно, что переход украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки в "Фенербахче" может сорваться .
- Спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Комолли отправился в Германию, чтобы обсудить трансфер украинца.
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
-
Читайте также
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-