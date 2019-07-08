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Espreso.tvСпорт"Фенербахче" дает за Коноплянку 3 млн евро

"Фенербахче" дает за Коноплянку 3 млн евро


фото: bigmir.net
Турецкий "Фенербахче" предложил за украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянку 3 млн евро

Об этом сообщает Bild, передает "Футбол 24".

Немецкий клуб готов к трансферу 29-летнего украинца и ждет реакции турок. Сейчас Коноплянка не тренируется с командой, он получил дополнительную неделю отпуска. Не исключается вариант, что украинец вернется в "Шальке", если не удастся ни с кем договориться.

Ранее президент "Бешикташа" обратился к владельцу "Фенербахче" и сказал, что Коноплянка не хочет выступать в Турции.

  • Напомним, 20 июня стало известно, что переход украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки в "Фенербахче" может сорваться .
  • Спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Комолли отправился в Германию, чтобы обсудить трансфер украинца.
  • 2 июля появились данные, что "Фенербахче" привлекает игрока сборной Украины и "Шальке" Евгения Коноплянку высокой зарплатой.
  • 3 июля стало известно, "Шальке" начал подготовку к новому сезону без Евгения Коноплянки .

 

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