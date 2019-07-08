"Фенербахче" дает за Коноплянку 3 млн евро
8 июля, 2019, 08:59
Турецкий "Фенербахче" предложил за украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянку 3 млн евро
Об этом сообщает Bild, передает "Футбол 24".
Немецкий клуб готов к трансферу 29-летнего украинца и ждет реакции турок. Сейчас Коноплянка не тренируется с командой, он получил дополнительную неделю отпуска. Не исключается вариант, что украинец вернется в "Шальке", если не удастся ни с кем договориться.
Ранее президент "Бешикташа" обратился к владельцу "Фенербахче" и сказал, что Коноплянка не хочет выступать в Турции.
- Напомним, 20 июня стало известно, что переход украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки в "Фенербахче" может сорваться .
- Спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Комолли отправился в Германию, чтобы обсудить трансфер украинца.
- 2 июля появились данные, что "Фенербахче" привлекает игрока сборной Украины и "Шальке" Евгения Коноплянку высокой зарплатой.
- 3 июля стало известно, "Шальке" начал подготовку к новому сезону без Евгения Коноплянки .
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