"Фенербахче" дает за Коноплянку 3 млн евро

8 июля, 2019, 08:59

Турецкий "Фенербахче" предложил за украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянку 3 млн евро

Об этом сообщает Bild, передает "Футбол 24".

Немецкий клуб готов к трансферу 29-летнего украинца и ждет реакции турок. Сейчас Коноплянка не тренируется с командой, он получил дополнительную неделю отпуска. Не исключается вариант, что украинец вернется в "Шальке", если не удастся ни с кем договориться.

Ранее президент "Бешикташа" обратился к владельцу "Фенербахче" и сказал, что Коноплянка не хочет выступать в Турции.